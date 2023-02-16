SUPERENALOTTO: VINTO IL ‘6’ DA RECORD DA 371 MILIONI DI EURO. SISTEMA DI 90 QUOTE, 9 GIOCATE IN SICILIA
Il jackpot da record da 371 milioni di euro è stato vinto nel concorso oggi di giovedì 16 febbraio.
La sestina milionaria è: 1-38-47-52-56-66. Il numero Jolly è il 72, il SuperStar 23.
La nota Sisal informa che è stata vinta la vincita record del Jackpot più alto al mondo grazie ad un sistema a caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal, con punti “6” da 371.133.424,51 euro.
Le 90 quote da 5 euro ciascuna sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai propri giocatori. Ai 90 fortunati giocatori che hanno centrato il super premio andranno 4.123.707,71 euro ciascuno, come calcolato da Agimeg.
E’ stata la Campania, come riporta il sito AGIMEG, la regione regina del ‘6’ dei record centrato questa sera. Ben 14 infatti le vincite milionarie frutto di altrettante quote acquistate in Campania.
Il record nazionale appartiene al Bar Paradiso di Stelle, di Atripalda, in provincia di Avellino, dove sono state vendute 6 quote milionarie ognuna da oltre 4 milioni di euro.
In Sicilia le vincite sono state cosi ripartite: Tre a Termini Imerese, una a Palermo, una a Marineo, una a Villabate (tutte nel Palermitano), una a Messina, un’altra a Sommatino (Caltanissetta) e, infine, l’ultima a Ragusa.
Ecco come si sono distribuite le vincite, ognuna del valore di 4.123.704,71 euro, nelle regioni italiane:
Campania 14
Friuli Venezia Giulia 9
Sicilia 9
Calabria 9
Marche 7
Lazio 7
Lombardia 7
Puglia 7
Liguria 4
Piemonte 4
Emilia Romagna 4
Toscana 3
Veneto 2
Abruzzo 2
Trentino Alto Adige 1
Umbria 1
Senza vincite Valle d’Aosta, Molise, Basilicata e la Sardegna.
Ecco il dettaglio delle vincite
Numero quote Ricevitoria Indirizzo
6 BAR PARADISO DI STELLE VIA APPIA 197 199 ATRIPALDA (AV)
5 BAR ALLA TERRAZZA VIA PORDENONE 45 CODROIPO (UD)
5 DOLCE FORNO VIA MAININI SNC MONTECASSIANO (MC)
3 EDICOLA PIAZZA CAVOUR ANGOLO VIA DEI MILLE SNC LA SPEZIA (SP)
3 BAR BEVUTO DI CATALANO CARMELINO VIA BEVUTO 16 TERMINI IMERESE (PA)
3 TABACCHI NUVOLI PIAZZA KENNEDY 14 18 PALESTRINA (RM)
2 FUMI E PROFUMI VIALE FRIULI 5 CORMONS (GO)
2 TABACCHI BENEDETTO VIA COLOMBO 201 CROTONE (KR)
2 PRIMUS CAFE CORSO ITALIA 49 SANT’ANTIMO (NA)
2 BAR PASTICCERIA DOLCI SFOGLIE VIA DEI PINI 56 CASAL VELINO (SA)
2 TABACCHI CASTALDO VIA OBERDAN 69 71 AFRAGOLA (NA)
1 BAR MARACANA’ VIALE S. MARTINO IS.12 403/07 MESSINA (ME)
1 TABACCHI VIA GAETANO LA LOGGIA 186 A PALERMO (PA)
1 TABACCHI RANDAZZO VIA FALCONE E BORSELLINO 39 MARINEO (PA)
1 TABACCHI VIALE E BERLINGUER 1 SOMMATINO (CL)
1 TABACCHI CORSO VITTORIO EMANUELE 256 VILLABATE (PA)
1 TABACCHI BATTAGLIA CORSO VITTORIO VENETO 86 RAGUSA (RG)
1 TABACCHERIA ARCOBALENO VIA DEL LAGACCIO 66 GENOVA (GE)
1 TABACCHI STADIO VIA NOVARA 123 MILANO (MI)
1 SISAL ENTERTAINMENT SPA VIA U. BASSI 6 MILANO (MI)
1 CAFE’ CENTRAL STATALE 31 ALESSANDRIA 165 CASALE MONFERRATO (AL)
1 EDICOLA CARTOLERIA VIA TORINO 38 CAREMA (TO)
1 TABACCHERIA LANTERI CLAUDIO PIAZZA MATTIROLO 15 C TORINO (TO)
1 BAR H VIA SOSPELLO 146 TORINO (TO)
1 TABACCHERIA FRANCESCA VIA CIMABUE 2 B PIOLTELLO (MI)
1 TABACCHERIA DEL DOMM VIA DOGANA 1 MILANO (MI)
1 EDICOLA TABACCHI VIA ALCIDE DE GASPERI 22 A ROVETTA (BG)
1 BAR EDICOLA STAZIONE LARGO MATTEOTTI 2 3 TOSCOLANO-MADERNO (BS)
1 BAR TABACCHI CA’ ROSSA VIA 5 GIORNATE 1716 CARONNO PERTUSELLA (VA)
1 TABACCHERIA VIA ROMA 47 VILLAFRANCA PADOVANA (PD)
1 CASONATO DIEGO VIA DEI MILLE 318 A ROVIGO (RO)
1 ALBA CHIARA VIA ORIANI 8 A TRIESTE (TS)
1 TABACCHERIA CORBO BRESSANI MARA PIAZZA ALDO MORO 5 ATTIMIS (UD)
1 EDICOLA GIACOMI VIA DIAZ 63 BOLZANO (BZ)
1 FABLE S.R.L. VIA DEMETRIO TRIPEPI 124 REGGIO DI CALABRIA (RC)
1 TABACCHI N 16 VIA PO’ 31 D CATTOLICA (RN)
1 TABACCHERIA GUALANDI MARCELLO VIA GORDINI 24 2 VALSAMOGGIA (BO)
1 BERNARDI SARA VIA MONARI 14 VERGATO (BO)
1 TABACCHERIA MAGNANINI VIA GIOVANNI XXIII 105 CARPI (MO)
1 INTERNO 44 VIA ANITA GARIBALDI 44 GROSSETO (GR)
1 TABACCHERIA MERZI VIA MATTEOTTI 60 FABBRICO (RE)
1 EDICOLA GIANNELLI VIA L. DA VINCI SNC SNC BORGO SAN LORENZO (FI)
1 BAR PLINIO VIA ARETINA 135 137 PONTASSIEVE (FI)
1 TABACCHI BOVALINO MICHELE VIA GIOVANNI ALESSIO 1 CITTANOVA (RC)
1 GRAN CAFF MARIANIELLO PIAZZA COTA 38 PIANO DI SORRENTO (NA)
1 DAGEST SRLS STATALE S.S. 7 KM. 632 176 SN MASSAFRA (TA)
1 BAR TABACCHI MICUNCO VIA BRIGATA BARI 11 E BARI (BA)
1 RICEVITORIA VIA DANTE 198 BARI (BA)
1 BAR TABACCHI VIA PARRILLI 8 BARLETTA (BT)
1 TABACCHERIA IMPAGNATIELLO VIA FRANCESCO CRISPI 26 FOGGIA (FG)
1 RIVENDITA TABACCHI GALIERI VIA TARANTO – LECCE 39 FRAGAGNANO (TA)
1 BAR MEDITERRANEO VIA EUROPA 201 203 205 TARANTO (TA)
1 CAFFE’ MERAVIGLIAO STATALE 106 BIVIO MARINA DI STRONGOLI SNC STRONGOLI (KR)
1 TABACCHI DURANTE VIALE DEI MILLE 166 LAMEZIA TERME (CZ)
1 BAR DE CHIARA VIA KENNEDY 140 RENDE (CS)
1 SISAL MATCH POINT VIA TOMMASO CAMPANELLA 204 CATANZARO (CZ)
1 KROTON BAR VIA V. VENETO 104 CROTONE (KR)
1 PITTI BAR RICEVITORIA VIA ERASMO GATTAMELATA 87 89 ROMA (RM)
1 TABACCHI GIOCHI E SERVIZI VIA II GIUGNO 7 CIAMPINO (RM)
1 TABACCHERIA DE SANTIS VIA ROMA 80 PIGNATARO INTERAMNA (FR)
1 GOLD CAFFE’ VIA ROMANA 71 CITTA’ DI CASTELLO (PG)
1 BAR ROSENGARTEN VIALE DELLO SPORT 8 FIUGGI (FR)
1 BANCO LOTTO VIA ELPIDIENSE SUD 40 MONTEGRANARO (FM)
1 BAR NATALE VIA DEL CIRCUITO 161 PESCARA (PE)
1 BAR BELVEDERE PIAZZA LUCA DA PENNE 27 28 PENNE (PE)
1 CARTOLERIA ARENA GIOCHI E SERVIZI VIA DOMENICO FONTANA 183 NAPOLI (NA)
sb/AGIMEG