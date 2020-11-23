95047

SUPERSTRADA 121 ALLAGATA PER IL NUBIFRAGIO, TRAFFICO IN TILT E CODE VERSO CATANIA

FLASHLe previsioni meteo che annunciavano allerta arancione per la giornata di oggi non sono state smentite. In queste ore, nella zona etnea, si è scatenata una tempesta di pioggia che ha mandato in t...

23 novembre 2020 08:09
Le previsioni meteo che annunciavano allerta arancione per la giornata di oggi non sono state smentite. In queste ore, nella zona etnea, si è scatenata una tempesta di pioggia che ha mandato in tilt il traffico sulla ss121 e pure sulla tangenziale di Catania. La strada statale, specialmente nel tratto che va da Piano Tavola e Misterbianco è stata completamente inondata dalle forti piogge che si sono abbattute. Il maltempo e la scarsa visibilità hanno frenato lo scorrimento del traffico: si registrano lunghe code verso Catania.

