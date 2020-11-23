SUPERSTRADA 121 ALLAGATA PER IL NUBIFRAGIO, TRAFFICO IN TILT E CODE VERSO CATANIA

FLASHLe previsioni meteo che annunciavano allerta arancione per la giornata di oggi non sono state smentite. In queste ore, nella zona etnea, si è scatenata una tempesta di pioggia che ha mandato in t...

FLASH

Le previsioni meteo che annunciavano allerta arancione per la giornata di oggi non sono state smentite. In queste ore, nella zona etnea, si è scatenata una tempesta di pioggia che ha mandato in tilt il traffico sulla ss121 e pure sulla tangenziale di Catania. La strada statale, specialmente nel tratto che va da Piano Tavola e Misterbianco è stata completamente inondata dalle forti piogge che si sono abbattute. Il maltempo e la scarsa visibilità hanno frenato lo scorrimento del traffico: si registrano lunghe code verso Catania.