SUPERSTRADA 121: ANCHE OGGI CHIUSO LO SVINCOLO DI MOTTA, POSSIBILI RALLENTAMENTI VERSO CATANIA

Come già accaduto nella giornata di ieri, anche oggi, martedì 13 maggio 2025, sarà chiuso al traffico lo svincolo di Motta Sant’Anastasia–Misterbianco lungo la superstrada 121 in direzione Catania.

La chiusura si rende necessaria per consentire lo svolgimento di interventi di manutenzione e messa in sicurezza dell’arteria stradale.

I lavori, avviati nei giorni scorsi, fanno parte di un più ampio piano di riqualificazione della rete viaria, con particolare attenzione alla sicurezza degli svincoli e al miglioramento della percorribilità della SS121, una delle principali direttrici di collegamento tra l’hinterland etneo e il capoluogo.

Oltre alla chiusura dello svincolo, sono previste ulteriori limitazioni temporanee alla circolazione, che interesseranno tratti adiacenti della superstrada.

Queste chiusure, sebbene necessarie, rischiano di creare forti disagi alla viabilità locale, con la possibilità di lunghe code e rallentamenti, soprattutto nelle ore di punta.

Le autorità invitano quindi gli automobilisti a prestare massima attenzione alla segnaletica presente sul posto e a valutare per tempo percorsi alternativi. È fortemente consigliato mettersi in viaggio con un congruo anticipo per evitare ritardi e imprevisti lungo il tragitto.

Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili nelle prossime ore attraverso i canali ufficiali e i bollettini del traffico.