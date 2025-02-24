SUPERSTRADA 121 CHIUSA DALLE 20:30 ALLE 06:00 DA OGGI FINO A VENERDÌ: TUTTI I DETTAGLI

L'Anas ha comunicato che, a partire da oggi, lunedì 24 febbraio 2025, fino a venerdì 28 febbraio 2025, la Strada Statale 121 (SS121) sarà chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia nel tratto co...

L'Anas ha comunicato che, a partire da oggi, lunedì 24 febbraio 2025, fino a venerdì 28 febbraio 2025, la Strada Statale 121 (SS121) sarà chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra lo svincolo Misterbianco-Motta Sant'Anastasia e lo svincolo Valcorrente.

La conclusione dei lavori è prevista per sabato 1 marzo alle ore 6:00 del mattino.

La chiusura si rende necessaria per consentire l'esecuzione dei lavori relativi alla posa delle barriere di sicurezza. Considerate le caratteristiche della strada e i flussi di traffico presenti, gli interventi saranno effettuati esclusivamente in orario notturno.

Pertanto, la superstrada rimarrà chiusa dalle ore 20:30 alle ore 06:00.

Durante le ore di chiusura, il traffico verrà deviato su un percorso alternativo, ovvero sulla Strada Provinciale 13 (SP13).

Questa deviazione potrebbe causare notevoli disagi agli automobilisti, soprattutto a coloro che utilizzano la SS121 per spostamenti lavorativi o di emergenza. Si prevedono possibili rallentamenti e congestioni del traffico sulle strade alternative, con tempi di percorrenza più lunghi del solito.

Va ricordato che interventi simili erano già stati effettuati lo scorso anno nei mesi di aprile e maggio. L'Anas invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare con anticipo i propri spostamenti per ridurre eventuali disagi. Inoltre, si consiglia agli utenti di consultare gli aggiornamenti sul traffico e sulle condizioni della viabilità per pianificare itinerari alternativi ed evitare ritardi.

Lavori di questa natura sono fondamentali per garantire la sicurezza degli utenti della strada, tuttavia è comprensibile che la chiusura di una via così trafficata possa creare inconvenienti.