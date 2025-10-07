SUPERSTRADA 121 – ENNESIMO INCIDENTE TRA GLI SVINCOLI “CENTRO COMMERCIALE” E “PALAZZOLO”, CODE DIREZIONE PATERNÒ
Paternò, 7 ottobre 2025 – Ennesimo incidente questa sera lungo la superstrada 121, nel tratto compreso tra lo svincolo del centro commerciale Etnapolis e quello di Palazzolo, in direzione Biancavilla.
Per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura è finita contro il guard-rail laterale della corsia di sorpasso.
L’impatto, sebbene violento, non avrebbe fortunatamente provocato gravi conseguenze per gli occupanti del mezzo.
Il veicolo, rimasto fermo in corsia, ha però causato rallentamenti e code nel tratto interessato, con ripercussioni sulla circolazione serale.
Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, impegnata nei rilievi e nella gestione del traffico, oltre che nel ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.