SUPERSTRADA 121: LUNGHE CODE ADESSO E CHIUSURA DALLE ORE 20:30
Un incidente avvenuto nei pressi della "salita di Misterbianco" sta causando rallentamenti significativi lungo la Superstrada 121. Secondo le prime informazioni, il sinistro non avrebbe avuto gravi co...
Un incidente avvenuto nei pressi della "salita di Misterbianco" sta causando rallentamenti significativi lungo la Superstrada 121. Secondo le prime informazioni, il sinistro non avrebbe avuto gravi conseguenze per le persone coinvolte, ma sta avendo ripercussioni su tutto il tratto stradale.
La situazione ha determinato un aumento sensibile dei tempi di percorrenza, con lunghe code che, già dall’ingresso della circonvallazione di Catania, si estendono lungo la superstrada. Anche le strade limitrofe risultano congestionate, complicando ulteriormente la viabilità.
Gli automobilisti diretti verso le località a valle della superstrada devono affrontare notevoli disagi. Le autorità consigliano di valutare percorsi alternativi o di posticipare gli spostamenti nelle ore di punta, in attesa di un ritorno alla normalità.
Chiusura notturna della SS121 da stasera fino a venerdì
Si ricorda inoltre che la Strada Statale 121 (SS121) sarà chiusa in entrambi i sensi di marcia dalle 20:30 alle 06:00 nel tratto compreso tra lo svincolo Misterbianco-Motta Sant’Anastasia e lo svincolo Valcorrente.
La chiusura si rende necessaria per consentire la posa delle barriere di sicurezza. Data la conformazione della strada e il volume di traffico, i lavori verranno eseguiti esclusivamente in orario notturno. L’intervento si protrarrà da stasera fino a venerdì, con conclusione prevista per sabato 1° marzo alle ore 06:00.
Durante la chiusura, il traffico verrà deviato sulla Strada Provinciale 13 (SP13). Gli automobilisti sono invitati a seguire la segnaletica temporanea e a guidare con la massima prudenza per evitare ulteriori disagi.