Superstrada 121: lunghi rallentamenti verso Catania per lavori e incidente in circonvallazione

Mattinata estremamente difficile per gli automobilisti che, nella giornata di martedì 28 ottobre 2025, stanno percorrendo la Strada Statale 121 in direzione Catania. Fin dalle prime ore, infatti, si r...

Mattinata estremamente difficile per gli automobilisti che, nella giornata di martedì 28 ottobre 2025, stanno percorrendo la Strada Statale 121 in direzione Catania. Fin dalle prime ore, infatti, si registrano lunghissime code e rallentamenti che stanno mettendo a dura prova la viabilità.

Fortunatamente lungo la superstrada non si è verificato alcun incidente. A causare i disagi sono i lavori in corso nei pressi dello svincolo di Belpasso – zona industriale, che stanno riducendo sensibilmente la capacità di scorrimento delle carreggiate. La fila di veicoli si è rapidamente allungata, raggiungendo già l’altezza del centro commerciale: automobilisti e mezzi pesanti sono costretti a procedere a passo d’uomo, con conseguenti tempi di percorrenza molto più lunghi rispetto alla norma.

A complicare ulteriormente la situazione, un sinistro avvenuto sulla circonvallazione di Catania, nei pressi della stazione Ferrovia Metropolitana di Catania – Nesima, sta creando pesanti rallentamenti per chi deve immettersi in città proprio dalla SS 121. Le code iniziano già dallo svincolo e si estendono per diversi chilometri.

Molti automobilisti segnalano disagi, nervosismo e ritardi sia per chi si sta recando a lavoro che per chi è in transito per altre destinazioni