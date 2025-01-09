SUPERSTRADA 121: RALLENTAMENTI PER LAVORI ALLO SVINCOLO VALCORRENTE

Fortunatamente nessun incidente, ma i disagi continuano anche questa mattina, 9 gennaio 2025, per chi sta percorrendo la superstrada 121.Nel tratto interessato dai lavori di messa in sicurezza nei pre...

Fortunatamente nessun incidente, ma i disagi continuano anche questa mattina, 9 gennaio 2025, per chi sta percorrendo la superstrada 121.

Nel tratto interessato dai lavori di messa in sicurezza nei pressi dello svincolo di Valcorrente, in direzione Catania, si registrano forti rallentamenti. Gli interventi, avviati per migliorare la sicurezza stradale, stanno causando code e rallentamenti significativi, creando disagi per pendolari e automobilisti.

Si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica presente e di valutare percorsi alternativi, qualora possibile, per evitare ulteriori ritardi. Restano al momento incerte le tempistiche per il completamento dei lavori.