SUPERSTRADA 121, SVINCOLO MOTTA S. ANASTASIA-MISTERBIANCO CHIUSO PER LAVORI: CODE VERSO CATANIA

Fortunatamente nessun incidente, ma si registrano forti rallentamenti sulla superstrada 121 in direzione Catania.

La causa è da attribuire ai lavori in corso e alla momentanea chiusura dello svincolo di Motta Sant'Anastasia-Misterbianco, che stanno provocando disagi alla circolazione.

La coda ha inizio già nei pressi dello svincolo di Piano Tavola con tempi di percorrenza notevolmente aumentati.

Si consiglia agli utenti della strada di valutare percorsi alternativi o di partire con un margine di anticipo per evitare ritardi.