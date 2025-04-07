Superstrada 121, tir in panne provoca rallentamenti prima dello svincolo per Belpasso

Belpasso, 7 aprile 2025 – Fortunatamente non si tratta di un incidente, ma nella mattinata di oggi si stanno registrando rallentamenti lungo la Superstrada 121. La causa è un guasto meccanico a un tir...

Belpasso, 7 aprile 2025 – Fortunatamente non si tratta di un incidente, ma nella mattinata di oggi si stanno registrando rallentamenti lungo la Superstrada 121. La causa è un guasto meccanico a un tir che, fermo sulla corsia di marcia poco prima dello svincolo per Belpasso zona industriale, in direzione Misterbianco, sta ostacolando il regolare flusso del traffico.

Il mezzo pesante, in attesa di essere rimosso, sta creando disagi alla circolazione nel tratto interessato, con code e rallentamenti che potrebbero protrarsi.

Sul posto sono intervenute le autorità competenti per gestire la viabilità e ripristinare quanto prima la normale circolazione.

Si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione e, se possibile, valutare percorsi alternativi per evitare disagi.