SUPERSTRADA 121, TRAFFICO IN TILT PER LAVORI: CODE DALLO SVINCOLO DI MISTERBIANCO FINO A PIANO TAVOLA

Fortunatamente non si tratta di nessun incidente, ma dei lavori di messa in sicurezza che stanno interessando la superstrada 121 nei pressi dello svincolo di Piano Tavola, in direzione Catania.

Gli interventi, programmati per garantire la sicurezza del tratto stradale, hanno comportato la chiusura della corsia di marcia e il conseguente spostamento del traffico sulla sola corsia di sorpasso. Una condizione che sta provocando notevoli rallentamenti e lunghe code.

La coda inizia già nei pressi dello svincolo Misterbianco-Motta Sant’Anastasia, rendendo il tratto particolarmente critico, soprattutto nelle ore di punta.

Si consiglia agli automobilisti di prestare la massima attenzione, moderare la velocità e, se possibile, valutare percorsi alternativi per evitare i disagi.

Restano da chiarire i tempi di completamento dei lavori.