SUPERSTRADA 121, VEICOLO IN PANNE PROVOCA RALLENTAMENTI
Belpasso, 22 aprile 2025 – Fortunatamente non si tratta di un incidente, ma nella mattinata di oggi si stanno registrando rallentamenti lungo la Superstrada 121.
La causa è un guasto meccanico a un furgone che, fermo sulla corsia di marcia poco prima dello svincolo per Belpasso zona industriale, in direzione Misterbianco, sta ostacolando il regolare flusso del traffico.
Il mezzo , in attesa di essere rimosso, sta creando disagi alla circolazione nel tratto interessato, con code e rallentamenti che potrebbero protrarsi.
Si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione e, se possibile, valutare percorsi alternativi per evitare disagi.
GRAZIE PER LA SEGNALAZIONE AD EMMANUEL PEDALINO