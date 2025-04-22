95047

SUPERSTRADA 121, VEICOLO IN PANNE PROVOCA RALLENTAMENTI

22 aprile 2025 08:12
News
Belpasso, 22 aprile 2025 – Fortunatamente non si tratta di un incidente, ma nella mattinata di oggi si stanno registrando rallentamenti lungo la Superstrada 121.

La causa è un guasto meccanico a un furgone che, fermo sulla corsia di marcia poco prima dello svincolo per Belpasso zona industriale, in direzione Misterbianco, sta ostacolando il regolare flusso del traffico.

Il mezzo , in attesa di essere rimosso, sta creando disagi alla circolazione nel tratto interessato, con code e rallentamenti che potrebbero protrarsi.

Si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione e, se possibile, valutare percorsi alternativi per evitare disagi.

GRAZIE PER LA SEGNALAZIONE AD EMMANUEL PEDALINO

