SUPERSTRADA 284, LAVORI TRA PATERNÒ E SCALILLI: TRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI

Giornata tranquilla sotto il profilo della sicurezza stradale sulla superstrada 284, dove oggi, fortunatamente, non si sono registrati incidenti. Tuttavia, nel pomeriggio si stanno verificando pesanti...

Giornata tranquilla sotto il profilo della sicurezza stradale sulla superstrada 284, dove oggi, fortunatamente, non si sono registrati incidenti.

Tuttavia, nel pomeriggio si stanno verificando pesanti rallentamenti nel tratto compreso tra lo svincolo di Paternò e quello di Scalilli.

Le cause dei disagi sono da attribuire ai lavori in corso sulla carreggiata, finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza.

Per gestire il traffico durante gli interventi, è stato istituito un semaforo mobile che regola il passaggio dei veicoli in entrambi i sensi di marcia.

La presenza del cantiere e la regolazione alternata del traffico stanno causando code e tempi di percorrenza più lunghi per gli automobilisti.

Si consiglia agli utenti della strada di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e di considerare percorsi alternativi, se possibile, per evitare attese prolungate.