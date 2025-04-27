Superstrada SS121, uomo a piedi tra Paternò e Palazzolo

Nella mattinata di oggi, 27 aprile 2025, la nostra redazione ha ricevuto numerose segnalazioni da parte dei lettori riguardanti un episodio insolito lungo la Superstrada 121, nel tratto compreso tra l...

Nella mattinata di oggi, 27 aprile 2025, la nostra redazione ha ricevuto numerose segnalazioni da parte dei lettori riguardanti un episodio insolito lungo la Superstrada 121, nel tratto compreso tra lo svincolo di Paternò e quello di Palazzolo, in direzione Catania.

Secondo quanto riportato, e documentato anche da fotografie che pubblichiamo, un uomo è stato avvistato mentre percorreva a piedi la superstrada, creando forte preoccupazione tra gli automobilisti che si sono trovati di fronte alla scena.

La presenza di un pedone su una strada ad alto scorrimento come la SS121 rappresenta un grave rischio sia per l’incolumità dell’uomo stesso che per quella degli altri utenti della strada.

Al momento non sono chiare le motivazioni che hanno spinto l’uomo a intraprendere questa pericolosa camminata, né si conoscono dettagli sulla sua identità o sulle sue intenzioni. È possibile che, vista la giornata festiva e l’assenza di collegamenti pubblici diretti con Catania, abbia tentato questa soluzione estrema.

Le autorità competenti sono state immediatamente allertate e stanno gestendo l'intervento per garantire la sicurezza di tutti.