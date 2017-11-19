SUV PRECIPITA DA VIADOTTO SULLA PALERMO-CATANIA, MUORE 76ENNE

Lunga scia di sangue sulle strade siciliane durante questo fine settimana. Un 76enne, S.V., è morto sul colpo precipitando dal cavalcavia col suo suv.L’incidente è avvenuto, intorno alle 13,20, sulla...

L’incidente è avvenuto, intorno alle 13,20, sulla A19 in direzione di Catania nei pressi dello svincolo Ponte Cinque Archi, vicino al Comune di Santa Caterina di Villarmosa.

La vittima è di Vicari ma residente a Palermo.

La circolazione stradale non è stata interrotta e i soccorritori hanno operato all’interno di un vicino cantiere stradale.

Sul posto gli agenti della Polstrada al lavoro per identificare l’uomo. La salma è stata estratta dalle lamiere ed è stata trasportata all’ospedale di Caltanissetta.