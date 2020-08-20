I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Ragalna, hanno arrestato nella flagranza il 44enne Angelo SPATOLA, il...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Ragalna, hanno arrestato nella flagranza il 44enne Angelo SPATOLA, il 24enne Giuseppe VINCIULLO, il 25enne Carmelo VERZÌ e il 36enne Giuseppe SPOTO, tutti di Paternò, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso e violazione di sigilli.

Il quartetto aveva preso di mira il deposito della ditta “2C CASH AND CARRY”, ubicata a Belpasso in via Pantano 24, attualmente sottoposta ad amministrazione controllata.

Dopo avere tranciato con una cesoia la catena apposta al cancello principale e, successivamente, violato i sigilli apposti alla struttura, sono entrati nel deposito razziando intere pedane di prodotti per la casa e profumi pronti ad essere “stipati” all’interno di un furgone preso a noleggio precedentemente da uno dei quattro.

A scombinare il piano i militari impegnati nel controllo del territorio che li hanno sorpresi mentre con il mezzo accedevano all’interno di uno dei garage della ditta per caricare la merce rubata ivi collocata in precedenza .

La refurtiva è stata restituita all’avente diritto, mentre gli arrestati sono stati sottoposti all’obbligo di presentazione alla P.G. così come determinato dal giudice in sede di direttissima.

SVALIGIANO IL " 2C CASH AND CARRY" DI BELPASSO, ARRESTATI 4 PATERNESI

