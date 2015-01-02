Svaligiata salumeria in via Giovan Battista Nicolosi

Portati via la notte scorsa carni, insaccati e vino

95047.it Altro che botti di fine anno. A Paternò c'è chi ha preferito svaligiare una salumeria e portarsi a casa carni, insaccati, prodotti alimentari e vino. E' accaduto in via Giovan Battista Nicolosi dove l'esercizio commerciale è stato preso d'assalto dai balordi di turno che nottempo hanno forzato l'ingresso e portato via tutto quello che hanno potuto. Non si cercano più soltanto i soldi: ma si ruba direttamente tutta la merce. Un danno enorme per i titolari della macelleria quantificato in diverse migliaia di euro. Indagano i carabinieri.