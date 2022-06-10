SVANISCE PER L'ITALIA L'IPOTESI RIPESCAGGIO AI MONDIALI DI CALCIO
La Fifa ha respinto ufficialmente il ricorso del Cile: sarà l’Ecuador ad accedere ai prossimi Mondiali in Qatar, nonostante il caso Castillo.Ed è così che per l'Italia svanisce l'ipotesi ripescaggio....
La Fifa ha respinto ufficialmente il ricorso del Cile: sarà l’Ecuador ad accedere ai prossimi Mondiali in Qatar, nonostante il caso Castillo.
Ed è così che per l'Italia svanisce l'ipotesi ripescaggio. Lo ha reso noto lo stesso organismo che gestisce il calcio nel mondo attraverso la diffusione della seguente nota: «La Commissione Disciplinare FIFA ha preso la sua decisione in relazione alla potenziale ineleggibilità del giocatore Byron David Castillo Segura in merito alla sua partecipazione a otto partite di qualificazione della squadra nazionale della Federcalcio ecuadoriana (FEF) alla competizione preliminare del Mondiale Fifa Coppa Qatar 2022».
Dunque, l'Ecuador partirà per il Qatar.
Ora resta da vedere se il Cile accetterà la decisione o deciderà di ricorrere alla Commissione di appello della Fifa.