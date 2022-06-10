SVANISCE PER L'ITALIA L'IPOTESI RIPESCAGGIO AI MONDIALI DI CALCIO

La Fifa ha respinto ufficialmente il ricorso del Cile: sarà l’Ecuador ad accedere ai prossimi Mondiali in Qatar, nonostante il caso Castillo.Ed è così che per l'Italia svanisce l'ipotesi ripescaggio....

A cura di Redazione 10 giugno 2022 17:12

