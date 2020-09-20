95047

SVELATO IL CALENDARIO DI SERIE D. IL PATERNO' PARTE DA ROCCELLA JONICA

20 settembre 2020 11:22
E' stato sorteggiato il calendario del campionato di serie D girone I che vede ai nastri di partenza ben dieci squadre siciliane.

Il Paternò  giocherà la prima partita a Roccella Jonica, la prima al “Falcone-Borsellino” sarà contro il Castrovillari

1a GIORNATA (AND. 27 SET 2020 - RIT. 17 GEN 2021)

Roccella -Paternò

2a GIORNATA (AND. 4 OTT 2020 - RIT. 24 GEN 2021)

Paternò -Castrovillari

3a GIORNATA (AND. 11 OTT 2020 - RIT. 31 GEN 2021)

Paternò -Dattilo

4a GIORNATA (AND. 18 OTT 2020 - RIT. 7 FEB 2021)

Licata -Paternò

5a GIORNATA (AND. 25 OTT 2020 - RIT. 14 FEB 2021)

Paternò -Santa Maria Cilento

6a GIORNATA (AND. 1 NOV 2020 - RIT. 21 FEB 2021)

San Luca -Paternò

7a GIORNATA (AND. 8 NOV 2020 - RIT. 28 FEB 2021)

Paternò -Rende

8a GIORNATA (AND. 15 NOV 2020 - RIT. 7 MAR 2021)

Troina -Paternò

9a GIORNATA (AND. 22 NOV 2020 - RIT. 21 MAR 2021)

Paternò -S.Agata

10a GIORNATA (AND. 29 NOV 2020 - RIT. 28 MAR 2021)

Messina -Paternò

11a GIORNATA (AND. 2 DIC 2020 - RIT. 1 APR 2021)

Paternò -Biancavilla

12a GIORNATA (AND. 6 DIC 2020 - RIT. 11 APR 2021)

Marina Di Ragusa -Paternò

13a GIORNATA (AND. 13 DIC 2020 - RIT. 18 APR 2021)

Paternò -Acireale

14a GIORNATA (AND. 20 DIC 2020 - RIT. 25 APR 2021)

Cittanovese -Paternò

15a GIORNATA (AND. 23 DIC 2020 - RIT. 2 MAG 2021)

Paternò -Rotonda

16a GIORNATA (AND. 6 GEN 2021 - RIT. 9 MAG 2021)

Fc Messina -Paternò

17a GIORNATA (AND. 10 GEN 2021 - RIT. 16 MAG 2021)

Paternò -Gelbison

 

