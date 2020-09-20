SVELATO IL CALENDARIO DI SERIE D. IL PATERNO' PARTE DA ROCCELLA JONICA
E' stato sorteggiato il calendario del campionato di serie D girone I che vede ai nastri di partenza ben dieci squadre siciliane.
Il Paternò giocherà la prima partita a Roccella Jonica, la prima al “Falcone-Borsellino” sarà contro il Castrovillari
1a GIORNATA (AND. 27 SET 2020 - RIT. 17 GEN 2021)
Roccella -Paternò
2a GIORNATA (AND. 4 OTT 2020 - RIT. 24 GEN 2021)
Paternò -Castrovillari
3a GIORNATA (AND. 11 OTT 2020 - RIT. 31 GEN 2021)
Paternò -Dattilo
4a GIORNATA (AND. 18 OTT 2020 - RIT. 7 FEB 2021)
Licata -Paternò
5a GIORNATA (AND. 25 OTT 2020 - RIT. 14 FEB 2021)
Paternò -Santa Maria Cilento
6a GIORNATA (AND. 1 NOV 2020 - RIT. 21 FEB 2021)
San Luca -Paternò
7a GIORNATA (AND. 8 NOV 2020 - RIT. 28 FEB 2021)
Paternò -Rende
8a GIORNATA (AND. 15 NOV 2020 - RIT. 7 MAR 2021)
Troina -Paternò
9a GIORNATA (AND. 22 NOV 2020 - RIT. 21 MAR 2021)
Paternò -S.Agata
10a GIORNATA (AND. 29 NOV 2020 - RIT. 28 MAR 2021)
Messina -Paternò
11a GIORNATA (AND. 2 DIC 2020 - RIT. 1 APR 2021)
Paternò -Biancavilla
12a GIORNATA (AND. 6 DIC 2020 - RIT. 11 APR 2021)
Marina Di Ragusa -Paternò
13a GIORNATA (AND. 13 DIC 2020 - RIT. 18 APR 2021)
Paternò -Acireale
14a GIORNATA (AND. 20 DIC 2020 - RIT. 25 APR 2021)
Cittanovese -Paternò
15a GIORNATA (AND. 23 DIC 2020 - RIT. 2 MAG 2021)
Paternò -Rotonda
16a GIORNATA (AND. 6 GEN 2021 - RIT. 9 MAG 2021)
Fc Messina -Paternò
17a GIORNATA (AND. 10 GEN 2021 - RIT. 16 MAG 2021)
Paternò -Gelbison