SVIZZERA, SALE SUL BUS 4 MINUTI IN ANTICIPO: MULTATA

La proverbiale puntualità svizzera questa volta sembra avere un tantino esagerato: una 92enne si è vista comminare una multa di 100 franchi perché è salita su un autobus in anticipo di 4 minuti. E' successo a Winterthur, Zurigo. L'anziana è titolare di un abbonamento che le permette di usare i mezzi pubblici dalle 9 del mattino. Il controllore, però, l'ha "scovata" alle 8:56 e per lei è scattata la sanzione.

"La regola è corretta, ma mi sono parecchio arrabbiata: mi sarei aspettata che mi venissero incontro", ha detto alla stampa locale la signora. L'episodio risale al 7 agosto ma è salita agli onori della cronaca grazie al tam-tam social. Gli utenti si sono infatti divisi tra chi avrebbe chiuso un occhio e chi, inflessibile, dice che le regole ci sono e vanno rispettate.

Un portavoce della compagnia di trasporti ha ammesso che un controllore può, talvolta, chiudere un occhio. Ma ci vuole una linea chiara altrimenti potrebbero innescarsi discussioni che impedirebbero i normali controlli.