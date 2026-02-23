Svolta meteo sull’Isola: dopo le piogge arriva il caldo anomalo di fine febbraio, temperature fino a 20°C e clima primaverile (Copia)

Svolta meteo sull’Isola: dopo le piogge arriva il caldo anomalo di fine febbraio, temperature fino a 20°C e clima primaverile

Con il passaggio dell’ultima perturbazione, avvenuto nella giornata di Venerdì, si chiude questa lunga fase caratterizzata dal passaggio di una serie di impulsi perturbati in arrivo dal medio Atlantico che hanno determinato condizioni di tempo instabile e perturbato accompagnato da un’intensa ventilazione. Ciò ha determinato, su molte aree dell’isola, degli accumuli pluviometrici ben al di sopra della media, che hanno messo, almeno per il momento, la parola fine all’emergenza idrica che negli ultimi anni ha attanagliato la nostra regione.

Purtroppo, a causa delle abbondanti precipitazioni, non sono mancati anche innumerevoli danni e disagi dovuti a frane e smottamenti ma anche alle numerose mareggiate.

Da questo fine settimana però si andrà incontro alla chiusura del flusso perturbato atlantico che tenderà a salire di latitudine, dovuto alla risalita verso il Mediterraneo centrale di un poderoso campo anticiclonico di matrice sub tropicale, che determinerà una stabilizzazione delle condizioni atmosferiche che sarà accompagnato da un significativo rialzo termico.

Ma adesso diamo uno sguardo dettagliato al tempo previsto per i prossimi giorni.

Tempo previsto per la giornata di Lunedì 23 Febbraio

Fin dalle prime ore del mattino su gran parte del territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo un temporaneo incremento della nuvolosità lungo il settore occidentale della regione, specie nella seconda parte della giornata.

Venti deboli dai quadranti occidentali.

Mari generalmente poco mossi.

Temperature in graduale aumento.

Tempo previsto per la giornata di Martedì 24 Febbraio

Su gran parte della nostra regione fin dalle prime ore del mattino e per gran parte della giornata, avremo condizioni di cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, eccetto lungo il settore tirrenico e l’ovest della Sicilia dove il cielo diverrà temporaneamente nuvoloso.

Venti deboli dai quadranti occidentali con temporanei rinforzi lungo il Canale di Sicilia.

Mari generalmente calmi o poco mossi. Temporaneamente mosso potrà risultare il Canale di Sicilia.

Temperature in lieve ed ulteriore aumento.

Tempo previsto per la giornata di Mercoledì 25 Febbraio

Su gran parte del territorio regionale avremo una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente poco nuvoloso, eccetto il settore tirrenico e l’ovest dell’isola dove il cielo si presenterà temporaneamente nuvoloso.

Venti deboli di direzione variabile quasi ovunque eccetto lungo il versante ionico ed il Canale di Sicilia, dove avremo una debole ventilazione dai quadranti nord orientali.

Mari poco mossi, localmente mosso potrà risultare il mar Ionio al largo.

Temperature in lieve ed ulteriore aumento.