Taekwondo: Il Team di Tony Marletta conquista Torino

Il Team Taekwondo Marletta si impone come protagonista assoluto alla Torino Royal Cup 2024, conquistando 12 medaglie su 13 partecipanti in una competizione che ha coinvolto oltre 900 atleti provenienti da tutta Italia. Un risultato eccezionale che sottolinea l’impegno e la preparazione di una squadra d’élite, fiore all’occhiello della città di Paternò.

Gli atleti del team si allenano quotidianamente presso il Centro Taekwondo Marletta, un centro di eccellenza per lo sviluppo di giovani talenti e professionisti del Taekwondo, diretto dal maestro Tony Marletta.

Medaglie d’Oro

Cinque atleti hanno conquistato la vetta del podio con straordinarie prestazioni:

Cloe Marletta

Alice Barbera

Simone Ciccia

Antonio Grasso

Rosario Abbate

4 Medaglie d’Argento

Quattro argenti che testimoniano il talento e la tenacia della squadra:

Aurora La Mela

Eliana Marletta

Angelo De Luca

Rachele Befumo

3 Medaglie di Bronzo

Asia Marletta

Giorgia Catena

Ginevra Grazioso

Una buona prestazione anche per Ludovica Grazioso, che si è distinta con grinta e determinazione, sfiorando il podio.

Dichiarazioni del Maestro Tony Marletta

Il maestro Tony Marletta, visibilmente emozionato, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto e ha voluto dedicare il successo alla città di Paternò:

"Questo straordinario risultato è il frutto di anni di lavoro e sacrifici. Gli atleti si allenano con costanza e passione presso la Società Sportiva Marletta e-space Multisport SSD a RL un luogo che rappresenta la casa del talento e della crescita. Dedichiamo questo trionfo a Paternò, la nostra città, che ci sostiene e ci ispira ogni giorno. Questi giovani sono la prova che con determinazione e impegno, i sogni possono diventare realtà."

Un Riferimento per il Taekwondo Italiano

Il Team Taekwondo Marletta, grazie alla sua professionalità e al lavoro di squadra, si conferma una realtà di eccellenza.

Il prestigioso Centro Taekwondo Marletta non è solo una struttura sportiva, ma anche un punto di riferimento per la formazione di atleti e l’insegnamento dei valori dello sport.

Con passione e dedizione, il team continua a portare in alto il nome di Paternò, rendendo la città un simbolo di orgoglio nel panorama nazionale.