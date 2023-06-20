TAEKWONDO, LA GIOVANE PATERNESE ASIA MARLETTA, TRA LE STELLE DEL TAEKWONDO ITALIANO È VICE CAMPIONESSA ITALIANA 2023

Taekwondo Marletta, Asia Marletta,la giovane paternese tra le stelle del Taekwondo italiano è Vice Campionessa Italiana 2023Asia Marletta, giovane atleta paternese del 2009, questo fine settimana è sa...

Taekwondo Marletta, Asia Marletta,la giovane paternese tra le stelle del Taekwondo italiano è Vice Campionessa Italiana 2023

Asia Marletta, giovane atleta paternese del 2009, questo fine settimana è salita sul tatami allestito al Parco del Foro Italico a Roma dal 12 al 13 Giugno, in occasione della Olympic Dream Cup, Campionato Nazionale a Squadre Regionali, Asia ha combattuto in rappresentanza del Team Sicilia.

impegnata nella categoria -59 kg, Asia è riuscita a superare il in maniera netta ottavi, quarti e semifinali battendo rispettivamente Piemonte, Emilia Romagna e Liguria, fermandosi poi in finale contro Puglia.

Diventando vice Campionessa Italiana.

Un percorso che parte da lontano, da quando la giovane atleta paternese, all’età di 3 anni iniziò a muovere i primi passi nel mondo sportivo con la palestra Centro Taekwondo Marletta del M° Tony Marletta nonché padre di Asia.

Insieme ad Asia altri due atleti paternesi sempre allenati da Marletta raggiungono il podio, Michael Maurici, bronzo -53kg e Ludovica Grazioso bronzo -37kg.

Buona la presentazione di Antonio Grasso e Rachele Befumo.