Taekwondo Marletta, Austria: Bronzo per Federico Palumbo

Federico Palumbo, atleta della Società Taekwondo Marletta di Paternò, ha ottenuto un ottimo terzo posto nella competizione internazionale di Taekwondo a Innsbruck, in Austria, nella categoria Seniores -80kg. Un risultato che conferma la qualità della preparazione tecnica degli atleti del club e l'importante lavoro che viene svolto da anni sotto la guida del Maestro Tony Marletta.

Nel corso della competizione, Palumbo ha esordito con una convincente vittoria contro un avversario austriaco, dimostrando solidità tecnica e determinazione. Successivamente, ha raggiunto le semifinali, dove si è confrontato con un atleta svizzero. Nonostante un incontro combattuto e equilibrato, Palumbo ha dovuto arrendersi, ma ha comunque portato a casa un meritato bronzo.

Il risultato di Palumbo è frutto di un allenamento costante e disciplinato, che riflette il livello di preparazione e l'approccio professionale del team di Taekwondo Marletta. Il Maestro Tony Marletta, con la sua esperienza e competenza, continua a guidare il club verso traguardi sempre più ambiziosi.

Questo bronzo a Innsbruck rappresenta non solo un riconoscimento per Federico Palumbo, ma anche un'ulteriore conferma del lavoro di qualità che la Società Taekwondo Marletta, sotto la guida del Maestro Marletta, continua a portare avanti con successo. La prestazione di Palumbo è un segnale positivo per i futuri obiettivi internazionali e un ulteriore stimolo per il club.