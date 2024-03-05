Taekwondo Marletta, con tre ori avanti a tutti i club catanesi al Regionale 2024

Nella cornice di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, si è tenuto il Campionato Regionale Sicilia 2024 di Taekwondo, un evento organizzato dal Comitato Regionale FITA Sicilia. Questo appuntament...

Nella cornice di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, si è tenuto il Campionato Regionale Sicilia 2024 di Taekwondo, un evento organizzato dal Comitato Regionale FITA Sicilia. Questo appuntamento ha raccolto alcuni tra i più talentuosi praticanti della disciplina nella regione, che hanno dato vita a combattimenti avvincenti, regalando emozioni agli spettatori presenti.

Gli atleti medagliati per il team Taekwondo Marletta di questa edizione sono stati in sette:

Medaglie d'oro:

Eleana Marletta (Cadetti 33kg)

Ludovica Grazioso (Cadetti 44kg)

Antonio Grasso (Junior 45kg)

Rachele Befumo (Junior 44kg) - Medaglia d'argento

Asia Marletta (Junior 63kg) - Medaglia di bronzo

Francesco Befumo (Junior 45kg) - Medaglia di bronzo

Giorgia Catena (Senior 57kg) - Medaglia di bronzo

Il team guidato dal Maestro Marletta ha brillato anche per il numero di medaglie conquistate, superando tutte le altre società della provincia di Catania partecipanti al campionato. Questo risultato conferma le straordinarie capacità tecniche della squadra.