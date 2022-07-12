TAEKWONDO MARLETTA, INARRESTABILE LA FABBRICA DI CAMPIONI, ANCORA PRIMO CLUB CLASSIFICATO FASCIA 6 - 14 ANNI.
Si sono svolti Sabato 9 e Domenica 10 Luglio 2022 a Terme Vigliatore, il Torneo denominato "Summer Cup Sicilia Open 2022" per le categorie Beginner, Children, Kids, Cadetti, Junior e Senior.
Presenti Società Sportiva provenienti dal Lazio,Campania,Puglia, Calabria e Sicilia tutta.
Gli atleti del Maestro Marletta di Paternó hanno raggiunto ottimi risultati, con un bottino finale di ben 10 medaglie d’oro, 2 d’argento e 2 di Bronzo.
La Squadra Paternese conferma ancora una volta e consecutivamente la superioritá in campo ,confermandosi fabbrica di talenti.
La palestra di Via Pietro Lupo sforna campioni di ogni età, anche in quest'occasione lo dimostra, aggiudicandosi
ll primo posto nella Classifica per Società nei nella fascia 6 - 14 anni (Beginner, Children,Kids e cadetti) fascia nella quale il Team del Direttore Tecnico Tony Marletta è Squadra Campione d'Italia in carica nelle cinture nere (Genova 2022) e d'Europa (Spagna 2018)
14 medaglie per 15 atleti.
RISULTATI NEL DETTAGLIO: Taekwondo Marletta Primo Club Classificato.
ORO:
Ginevra Grazioso,Cloe Marletta, Eleana Marletta, Giorgia Pennisi,
Daniele Asero, Simone Ciccia, Rosario Abbate,
Salvatore Ciccia, Michael Maurici, Gaetano Virgillito
ARGENTO:
Ludovica Grazioso e
Aurelio Pennisi
BRONZO:
Francesco Befumo e
Giorgia Catena