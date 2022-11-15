TAEKWONDO MARLETTA, LA FABBRICA DEI CAMPIONI CONQUISTA MEDAGLIE IMPORTANTI A BUCAREST.

Il 5 Novembre 2022 a Bucarest si sono svolti i campionati internazionali denominati "Romania Dracula Open 2022" Torneo di classe G2 Organizzato dalla World Taekwondo Europe e dalla Federazione Romena...

Il 5 Novembre 2022 a Bucarest si sono svolti i campionati internazionali denominati "Romania Dracula Open 2022" Torneo di classe G2 Organizzato dalla World Taekwondo Europe e dalla Federazione Romena Taekwondo, gli atleti del team Paternese Taekwondo Marletta Squadra campione d'Europa e d'Italia in carica con a capo il Maestro Direttore societario e commissario Tecnico Regionale settore combattimento Antonino Marletta hanno combattuto nella Capitale Romena vincendo Medaglie importanti ai fini della scalata nelle classifiche mondiali.

ARGENTO per CICCIA SALVATORE -49kg cinture nere.

Ottavi vince contro Romania

Quarti vince contro Italia

Semifinale vince contro Gran Bretagna

Finale perde contro Bulgaria.

BRONZO per MAURICI MICHAEL

-53KG cinture nere

Quarti di finale vince contro Romania

Semifinale perde contro Bulgaria.

ASIA MARLETTA

Quarta classificata -51kg cinture nere.

Ottavi vince contro Romania

Quarti perde contro Moldavia di pari punteggio ad ogni round ,sfiorando il podio per decisione del sistema elettronico.

PENNISI AURELIO -55kg cinture nere perde contro Gran Bretagna e CATENA GIORGIA -55kg cinture nere perde contro Belgio.

"Importante risultato che conferma il duro lavoro che il team sta svolgendo, il lavoro tecnico tattico del Maestro Marletta nonché anche Dott.Osteopata degli atleti, la Dottoressa Statelli Dorotea Nutrizionista affiancatrice in tutte le fasi nutrizionali degli atleti, l'assistente del Maestro Francesco Pennisi e il sostegno di O2 Sport Club nella persona di Carmen Di Dio per la preparazione Atletica e Sonia Nicosia Sostenitrice e motivatrice del Gruppo Agonisti, ultimi non per importanza i genitori degli atleti che con sacrifico credono nel progetto".