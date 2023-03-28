TAEKWONDO MARLETTA, L'ECCELLENZA PATERNESE CONQUISTA LA SICILIA CON<br>10 ORO, 4 D'ARGENTO E 5 DI BRONZO.

La squadra paternese di Taekwondo Diretta dal Maestro Tony Marletta in questo fine settimana ha conquistato il Torneo Regionale " Kim & Liú - Sicilia 2023" disputato a Barcellona Pozzo di Gotto (M...

La squadra paternese di Taekwondo Diretta dal Maestro Tony Marletta in questo fine settimana ha conquistato il Torneo Regionale " Kim & Liú - Sicilia 2023" disputato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), con un bottino di 18 medaglie: 10 d'oro, 4 d'argento e 4 di bronzo.

Classifica Società:

1° Società Sportiva

TAEKWONDO MARLETTA su 38 Società sportive partecipanti.

Medagliere,

ORO:

Mangano Carla, Barbera Alice, Marletta Eleana ,La Mela Aurora, Sinatra Delia, Ciccia Simone, Abbate Rosario, Parisi Francesco, Asero Daniele, Di Bella Mattia .

ARGENTO:

Marletta Cloe, Pennisi Giorgia, Grazioso Ginevra, Maugeri Diego

BRONZO:

Pappalardo Luigi,D’Amico Salvatore,Testa Antonio, Sava Emanuele.

Quinto posto per D'alí Salvatore.

Buona la prestazione di Portello Alessandro, D'asero Antonino, Mangano Simone, Mangano Matteo, Minutolo Giuseppe.

La metà degli atleti portati in gara dal Maestro Marletta era alla prima esperienza di gara.

"La seconda generazione di Atleti si impone a livello regionale da tre competizioni consecutive, ottima apertura di un 2023 che si prospetta pieno di soddisfazioni e crescita, un ringraziamento lo dobbiamo al Presidente Regionale Pietro Cannizzo, sempre presente, disponibile e professionale, oltre che impeccabile nell'organizzazione dell'attività regionale, tale da permettere un evento di questa portata nella nostra Sicilia,al Presidente del Team Taekwondo Marletta nella persona della Dott.ssa Dorotea Statelli, fulcro della società sportiva, a Francesco Pennisi mio diretto assistente e parte importantissima nella formazione della nuova generazione di Atleti, ai genitori tutti per la fiducia accordataci sempre".