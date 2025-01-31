Taekwondo Marletta: Napoli, 12 Medaglie per i Piccoli Campioni di Tony Marletta al Campionato Interregionale

Il Team Taekwondo Marletta di Paternò, allenato dal Maestro Tony Marletta e attivo presso la Marletta eSpace Multisport, ha brillato al Campionato Interregionale di Giugliano in Campania, nella provin...

Il Team Taekwondo Marletta di Paternò, allenato dal Maestro Tony Marletta e attivo presso la Marletta eSpace Multisport, ha brillato al Campionato Interregionale di Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli, conquistando un totale di 12 medaglie: 3 ori, 3 argenti e 6 bronzi. Un risultato che conferma l’eccellenza della squadra, capace di imporsi con prestazioni di alto livello.

Medaglie d’oro

Thomas Di Stefano

Alessandro Testa

Antonio Testa

Medaglie d’argento

Mattia Di Bella

Aurora La Mela

Giuseppe Minutolo

Medaglie di bronzo

Noah Marletta

Eleana Marletta

Alice Barbera

Ginevra Grazioso

Carla Mangano

Daniele Asero

Ben 13 atleti su 15 dei nostri partecipanti erano alla prima esperienza in questa categoria d'età, un aspetto che rende il risultato ancora più significativo. Siamo molto soddisfatti della prestazione generale della squadra: il primo appuntamento della stagione sportiva è andato bene e rappresenta un'ottima base su cui costruire i prossimi successi.

Dichiarazioni:

Dott.ssa Dorotea Statelli, Presidente della Società Taekwondo Marletta di Paternò, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti:

"Siamo molto orgogliosi di questi ragazzi. La maggior parte di loro affrontava per la prima volta questa categoria e hanno dimostrato carattere e determinazione.

Anche le sconfitte hanno già portato ai primi risultati, una volta rientrati in palestra hanno già iniziato a correggere gli errori con carattere e impegno. Questo è solo l'inizio della stagione, ma partiamo con il piede giusto."

Anche il Direttore Tecnico Dott. Marletta, allenatore della squadra di Paternò, che guida gli atleti presso la Marletta e-Space Multisport, ha voluto sottolineare l'importanza di questa esperienza:

"Abbiamo lavorato duramente e i risultati si vedono. Al di là delle medaglie, ciò che conta è la crescita degli atleti e la loro capacità di affrontare nuove sfide. Continueremo a migliorare, passo dopo passo."

Buone prestazioni e crescita continua

Oltre ai medagliati, si sono messi in evidenza anche Cloe Marletta, Simone Ciccia, Abate Rosario che hanno disputato incontri di alto livello, dimostrando impegno e determinazione.

Il Campionato Interregionale di Giugliano in Campania ha confermato ancora una volta la qualità e il talento del Team Taekwondo Marletta di Paternò, che prosegue il suo percorso di crescita e preparazione in vista delle prossime competizioni, sempre sotto la guida del Maestro Tony Marletta presso la Marletta e-Space Multisport.