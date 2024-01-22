Taekwondo Marletta Paternó, successo all'inaugurazione del Progetto Olimpico: Primo Seminario con Maestro Leonardo Basile.

Nel corso del recente seminario di Taekwondo avvenuto Sabato 20 e Domenica 21 Gennaio 2024 di presso gli impianti di e-Space Multisport a Paternò, la squadra Taekwondo Marletta ha avuto l'onore di ric...

Nel corso del recente seminario di Taekwondo avvenuto Sabato 20 e Domenica 21 Gennaio 2024 di presso gli impianti di e-Space Multisport a Paternò, la squadra Taekwondo Marletta ha avuto l'onore di ricevere le istruzioni del Campione del Mondo, Campione d'Europa e Olimpionico, Maestro Leonardo Basile.

L'evento, dedicato esclusivamente agli atleti della squadra, guidata dal maestro Tony Marletta, ha posto un'attenzione particolare sull'importanza di lavorare incessantemente per il sogno olimpico. Maestro Basile, con la sua pluriennale esperienza competitiva, ha condiviso non solo le tecniche avanzate del Taekwondo, ma anche la filosofia intrisa nel perseguire un obiettivo olimpico.

Il seminario ha offerto un'occasione unica per gli atleti di approfondire la comprensione dei requisiti fisici e mentali necessari per competere al più alto livello. Il maestro Marletta ha enfatizzato che il sogno olimpico richiede non solo abilità tecniche superiori, ma anche una dedizione totale, che va al di là delle ore di allenamento sul tatami.

Gli atleti hanno ascoltato le parole di Basile sulla necessità di affrontare le sfide con determinazione e resilienza. Il Maestro ha sottolineato che il percorso verso il sogno olimpico è caratterizzato da sacrifici e impegno costante, sottolineando l'importanza di sviluppare una mentalità focalizzata sulla crescita personale piuttosto che sulla ricerca di risultati immediati.

Durante le sessioni pratiche, Maestro Basile ha guidato gli atleti attraverso esercizi mirati a migliorare la forza mentale e la resistenza fisica, elementi chiave nella competizione ad alto livello. Le sue parole sono state un richiamo costante all'importanza di mantenere una visione a lungo termine, lavorando instancabilmente verso il sogno olimpico con pazienza e dedizione.

Al termine del seminario, la squadra Taekwondo Marletta desidera esprimere profonda gratitudine al Maestro Leonardo Basile per la sua generosità nell'offrire il suo tempo e la sua conoscenza. Questo incontro segna l'inizio di una lunga serie di eventi nel progetto di crescita della squadra, con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente gli atleti e alimentare la loro aspirazione al sogno olimpico.