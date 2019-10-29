TAEKWONDO MARLETTA: SBARAGLIA L’INTERNATIONAL TRINACRIA CUP 12 ORO PER UN TOTALE DI 22 MEDAGLIE

Si è disputata nel weekend tra sabato 26 e domenica 27 la due giorni che ha visto la squadra campioned’Europa Team Taekwondo Marletta diretta dall’omonimo maestro Tony Marletta di Paternó il team Pate...

Si è disputata nel weekend tra sabato 26 e domenica 27 la due giorni che ha visto la squadra campione

d’Europa Team Taekwondo Marletta diretta dall’omonimo maestro Tony Marletta di Paternó il team Paternese continua a sfornare campioni in maniera smisurata, tanti gli atleti protagonisti nel campionato denominato “international Trinacria Cup” che si è svolto a Barcellona P.G (ME).

La squadra paternese Taekwondo Marletta si aggiudica per la 16a volta consecutiva il primo posto come società nella giornata dedicata ai cadetti B ed esordienti,

23 gli atleti presentati dal Maestro Tony Marletta e 22 le medaglie vinte di cui nello specifico 12 medaglie d’oro 5 Argento e 4 bronzo.

ORO per :

Francesco Parisi

Giovanni Maugeri

Marika Virgillito

Matteo Imbrogiano

Ludovica Alessia Grazioso

Luca Sanfilippo

Desirè Sanfilippo

Rachele Befumo

Asia Sofia Marletta

Antonio Grasso

Michael Maurici

Gaetano Virgillito

ARGENTO :

Alessandro Virgillito

Giorgia Catena

Eleana Karola Marletta

Brama Fall

Salvatore Ciccia

BRONZO:

Simone Ciccia

Francesco Befumo

Aurelio Pennisi

Michael Peci

Saliou Fall

Ottima la prestazione di Francesco Borzí.

Non sono mancate le conferme da parte dei campioni europei in carica:

Asia Marletta,Antonio Grasso e Marika Virgillito.

Una giovane squadra composta di Campioni che ad ogni competizione ,sia nazionale che estera riesce sempre a portare alto il nome della città.

Nel mese di Dicembre la gli atleti del Maestro Tony Marletta affronteranno la gara più impegnativa dell’anno,il Campionato europeo kids che si svolgerà in Germania a Sindelfingen.

“La gara appena trascorsa è stato un test locale e di certo non ci sentiamo realizzati con la vittoria di tutte queste medaglie di Barcellona,competizione chiave per testare i ragazzini e tutti gli atleti che hanno provato per la prima volta l’esperienza della gara.

In vista dell’ennesima manifestazione internazionale organizzata direttamente dalla wte - World Taekwondo Europe alla quale siamo ormai abituati a partecipare e mai sfigurare ad oggi siamo gli unici nel territorio nazionale a vantare il titolo di squadra Campione d’Europa Kids conquistato nel mese di dicembre 2018 in Spagna e precisamente a Oropesa del Mar,Marina d’or,per questa edizione 2019 i nostri ragazzi sono vicini al picco massimo delle proprie prestazioni atletiche come hanno dimostrato questo weekend vincendo incontri con vantaggi di oltre 40 punti

o con abbandoni da parte degli atleti avversari.

Ogni atleta presentato alle competizioni è frutto del nostro e loro sacrificio,creati da zero e non acquisiti da altre palestre o da altri sport similari,la nostra squadra forma campioni di tutte le età ed è questo che a noi importa,vivono la preparazione nel migliore dei modi e vincono grazie all’esperienza vissuta in campi internazionali !