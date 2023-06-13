TAEKWONDO MARLETTA,PIOGGIA DI MEDAGLIE PER LA SQUADRA PATERNESE AL TORNEO NAZIONALE DI ROMA 2023
Si è svolto a Roma nel week end del 9 e 10 Giugno 2023 il “Torneo internazionale Kim & Liù 2023”, ovvero la più grande gara a livello europeo interamente dedicata ai bambini, evento organizzato dalla Federazione Italiana Taekwondo.
Presenti 1.800 atleti da tutte le province italiane con 200 squadre partecipanti.
Ancora una volta grande soddisfazione in casa Taekwondo Marletta, la società paternese diretta dal Maestro Tony Marletta che ha conquistato ben 11 medaglie, 3 ORO, 4 Argento, 4 Bronzo e 2 quinto posto.
ORO - CARLA MANGANO (4 incontri)
ORO - ALICE BARBERA (5 incontri)
ORO - AURORA LA MELA (3 incontri)
ARGENTO - DELIA SINATRA (4 incontri)
ARGENTO - DANIELE ASERO (5 incontri)
ARGENTO - MATTIA DI BELLA (5 incontri)
ARGENTO - FRANCESCO PARISI (2 incontri)
BRONZO - GINEVRA GRAZIOSO (3 incontri)
BRONZO - DIEGO MAUGERI (3 incontri)
BRONZO - ROSARIO ABBATE (3 incontri)
BRONZO - EMANUELE SAVA (4 incontri)
5° posto per Eleana e Luigi che si fermano ai quarti di finale.
Buona la presentazione di Simone, Cloe, e Antonio.