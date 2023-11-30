TAEKWONDO MARLETTA IN SICILIA: 5 MEDAGLIE D'ORO, MAESTRO TONY MARLETTA - L'ARTEFICE DI SUCCESSI RADIANTI
Il Centro Taekwondo Marletta di Paternò, sotto la guida del Tecnico Federale FITA Maestro Tony Marletta, ha vissuto un trionfo straordinario nel Campionato Regionale Sicilia svoltosi Domenica 26 Novembre 2023 presso il Palalberti di Barcellona Pozzo di Gotto (ME).
Vincendo ben 5 Ori, 1 Argento e 1 Bronzo.
I giovani atleti della squadra hanno dimostrato abilità eccezionali e serietà, portando a casa un numero significativo di medaglie in diverse categorie di peso ed età.
ORO: Asia Marletta +59kg: vince una finale che riflette la determinazione e la tecnica impeccabile di Asia Marletta.
ORO: Alice Palumbo -41kg: Alice ha portato a casa la medaglia d'oro, dimostrando una straordinaria padronanza tecnica e spirito competitivo.
ORO: Ludovica Grazioso -41kg: Ludovica ha dimostrato il suo valore nella categoria, conquistando la medaglia d'oro con prestazioni impressionanti.
ORO: Michael Maurici -53kg: ha dominato la sua categoria, dimostrando una padronanza tecnica che lo ha portato alla vetta del podio.
ORO: Ruggero Palumbo -37kg: Ruggero ha impressionato con il suo talento e la sua abilità, conquistando la medaglia d'oro nella categoria -37kg.
Argento: Antonio Grasso -41kg: Antonio ha dato prova di tenacia e abilità, guadagnandosi la medaglia d'argento nella sua categoria.
Bronzo: Matteo Carchiolo -53kg: Matteo ha ottenuto il bronzo con prestazioni degne di nota nella categoria -53kg.
Nonostante una giornata difficile per Rachele e Francesco Befumo, la loro partecipazione è stata segnata da buone prestazioni.
Il merito di questo trionfo va anche ai coach che hanno lavorato instancabilmente con gli atleti:
Coach:Tony Marletta
Assistenti Coach: Francesco Pennisi e Giorgia Catena
Il Centro Taekwondo Marletta insieme ad e-Space Multisport si conferma non solo come una palestra di eccellenza, ma anche come un luogo in cui crescono campioni, forgiati attraverso il duro lavoro, l'impegno e la passione per il Taekwondo.