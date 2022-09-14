TAEKWONDO, SUCCESSO PER IL PRIMO RADUNO FEDERALE DI COMBATTIMENTO SVOLTOSI A PATERNÓ DIRETTO DAL TECNICO REGIONALE ANTONINO MARLETTA.

Grande successo per il primo raduno kids specialità combattimento in Sicilia. Nella cornice del "O2 Sport Club" di Paternó si sono ritrovati gli atleti categoria Kids (10/11 anni) provenienti da tutto...

Grande successo per il primo raduno kids specialità combattimento in Sicilia. Nella cornice del "O2 Sport Club" di Paternó si sono ritrovati gli atleti categoria Kids (10/11 anni) provenienti da tutto il territorio siciliano, si sono alternati fra sedute mirate alla preparazione atletica, tecnico tattica e preparazione mentale.

L'edizione 2022 del "Trofeo Nazionale CONI".

Il Trofeo CONI è una manifestazione multisportiva rivolta ai ragazzi under 14, La manifestazione viene attuata in collaborazione con gli Organismi Sportivi del CONI e ha l’intento di valorizzare l’attività sportiva, dando risalto a quel “sano agonismo” che racchiude in sé la vittoria così come la sconfitta quali elementi fondamentali per un percorso di crescita individuale e sportiva.

L’obiettivo primario dell’evento è quello di far fare ai ragazzi l’esperienza della competizione, facendogli acquisire sicurezza in se stessi e abituandoli a vivere la gara in maniera sana preparandoli a quelle che potranno essere le possibili sfide olimpiche future.

Ogni anno, migliaia di giovani atleti si sfidano nelle diverse competizioni regionali rappresentando la propria Regione alla Finale Nazionale del Trofeo CONI, divertendosi, socializzando con altri giovani che provengono da tutte le regioni d’Italia, conoscendo nuovi luoghi ed abitudini, sognando il traguardo olimpico.

Trofeo CONI è un appuntamento annuale in una location sempre nuova.

La Valdichiana Senese ospiterà la settima edizione estiva del Trofeo CONI, dal 29 settembre al 2 ottobre 2022.

I componenti della Squadra definitiva settore combattimento sono stati selezionati dal Commissario Tecnico Regionale FITA Sicilia Antonino Marletta tramite fase regionale.

In rappresentanza della Sicilia categoria Kids specialità combattimento:

Coach: Antonino Marletta

Categorie femminili:

Federica Lo Presti -33kg

Erika Russo -41kg

Categorie Maschili:

Francesco Giammanco -33

Bacha Ryan -37kg

L'abbigliamento Tecnico dell'intero staff Regionale in partenza è stato omaggiato da O2 Sport Club.

Al primo raduno regionale di combattimento Kids presente Gaspare Russo,Consigliere Regionale FITA Sicilia, di seguito le sue parole.

"In qualità di Consigliere del Comitato Regionale FITA Sicilia ringrazio l'azienda O2 Sport Club di Paternó per la donazione dei Dobok e dell'abbigliamento tecnico dei componenti della Squadra Sicilia settore combattimento e freestyle Kids che parteciperanno al TROFEO NAZIONALE CONI 2022.

In una sinergia costruttiva ed efficace, con il comune obiettivo di valorizzare il mondo dello sport.

Presenti nella foto:

Federica Lo Presti, Erika Russo, Sonia Nicosia, Antonino Marletta