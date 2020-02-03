95047

TAMPONAMENTO SULLA SS121, TRAFFICO RALLENTATO

FLASHIncidente stradale intorno alle ore 07.30 sulla superstrada ss121 nei pressi dello svincolo Piano Tavola in direzione CataniaIl sinistro ha coinvolto tre autovetture, per fortuna secondo le primi...

03 febbraio 2020 08:18
TAMPONAMENTO SULLA SS121, TRAFFICO RALLENTATO -
FLASH

Incidente stradale intorno alle ore 07.30 sulla superstrada ss121 nei pressi dello svincolo Piano Tavola in direzione Catania

Il sinistro ha coinvolto tre autovetture, per fortuna secondo le primissime informazioni nessuna grave conseguenza per le persone.

Sul posto un ambulanza del 118

Al momento, traffico fortemente rallentato a seguito del sinistro e momentaneamente carreggiata chiusa per permettere i rilievi dl caso.

Sul posto presenti i Carabinieri, maggiori informazioni potrebbero giungere nel corso delle prossime ore.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

