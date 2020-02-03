TAMPONAMENTO A CATENA IN TANGENZIALE: COINVOLTE QUATTRO AUTO E TRAFFICO CONGESTIONATO
Lunghissime code in tangenziale per un tamponamento che ha visto coinvolte quattro autovetture.
Il sinistro si è verificato intorno alle ore 19.30 nei pressi dello svincolo Misterbianco in direzione Messina.
Il traffico è andato completamente in tilt con lunghe code, che arrivano allo svincolo Asse dei Servizi.
Sul posto i soccorsi, nessun grave problema per le persone secondo le prime informazioni e gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO
Fonte immagine Facebook – Bruna Privitera