TAMPONAMENTO A CATENA IN TANGENZIALE: COINVOLTE QUATTRO AUTO E TRAFFICO CONGESTIONATO

Lunghissime code in tangenziale per un tamponamento che ha visto coinvolte quattro autovetture.Il sinistro si è verificato intorno alle ore 19.30 nei pressi dello svincolo Misterbianco in direzione Me...

03 febbraio 2020 19:44
Lunghissime code in tangenziale per un tamponamento che ha visto coinvolte quattro autovetture.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 19.30 nei pressi dello svincolo Misterbianco in direzione Messina.

Il traffico è andato completamente in tilt con lunghe code, che arrivano allo svincolo Asse dei Servizi.

Sul posto i soccorsi, nessun grave problema per le persone secondo le prime informazioni e gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Fonte immagine Facebook – Bruna Privitera

 

