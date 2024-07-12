TAMPONAMENTO A CATENA SULLA SS121 , LUNGHE CODE

Misterbianco - Nella tarda mattinata di oggi, 12 luglio 2024, un incidente stradale ha coinvolto almeno tre veicoli sulla Strada Statale 121, nel tratto compreso tra Misterbianco e Paternò. L'incident...

Misterbianco - Nella tarda mattinata di oggi, 12 luglio 2024, un incidente stradale ha coinvolto almeno tre veicoli sulla Strada Statale 121, nel tratto compreso tra Misterbianco e Paternò. L'incidente sta creando notevoli disagi alla circolazione, con lunghe code e forti ripercussioni sul traffico.

Le autorità locali e i soccorsi sono prontamente intervenuti sul luogo dell'incidente. Secondo le prime informazioni raccolte, fortunatamente, non ci sarebbero gravi conseguenze per le persone coinvolte nel sinistro. Le auto, ferme in corsia di sorpasso, stanno causando rallentamenti significativi, con lunghe code che iniziano nei pressi dello svincolo Misterbianco centro e si estendono in direzione di Paternò.

Gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure ai feriti, che sembrano aver riportato solo lesioni lievi.

I soccorsi sono impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza della zona e nella gestione del traffico, cercando di minimizzare i disagi e di deviare i veicoli su percorsi alternativi.