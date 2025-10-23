Tamponamento a catena sulla SS121: tre auto coinvolte, lunghe code verso Catania

Un nuovo incidente — purtroppo ormai quasi quotidiano — si è verificato questa mattina lungo la Strada Statale 121, in direzione Catania, poco dopo lo svincolo di Misterbianco/Motta Sant’Anastasia, ne...

Un nuovo incidente — purtroppo ormai quasi quotidiano — si è verificato questa mattina lungo la Strada Statale 121, in direzione Catania, poco dopo lo svincolo di Misterbianco/Motta Sant’Anastasia, nella cosiddetta “discesa di Misterbianco”.

Per cause ancora in corso di accertamento, si è registrato un tamponamento che ha coinvolto tre autovetture. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non ci sarebbero gravi conseguenze per le persone coinvolte.

Ben più pesanti, invece, i disagi per gli automobilisti: la corsia di sorpasso risulta occupata dai mezzi incidentati e si procede a rilento su un’unica corsia.

Lunghe code si sono già formate, con rallentamenti che partono dalla zona di Piano Tavola in direzione

Si raccomanda prudenza e, se possibile, di percorrere vie alternative.