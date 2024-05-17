TAMPONAMENTO A CATENA SULLA SUPERSTRADA 121: CINQUE AUTO COINVOLTE. LUNGHE CODE
Un incidente stradale è avvenuto questa mattina, 17 Maggio 2024 sulla superstrada 121, nei pressi dello svincolo Motta Sant’Anastasia/Misterbianco, in direzione Catania.
Un tamponamento a catena ha coinvolto cinque autovetture, causando disagi e lunghe code.
L'incidente si è verificato in corsia di sorpasso per cause ancora da accertare dalle autorità competenti.
Secondo le primissime informazioni fortunatamente non ci sarebbero gravi conseguente per le persone coinvolte nel sinistro.
Le auto coinvolte, rimaste ferme al centro della carreggiata, stanno creando significative ripercussioni sul traffico.
Si registrano lunghe code che iniziano nei pressi dello svincolo della Zona industriale di Belpasso, con notevoli disagi per gli automobilisti.
