TAMPONAMENTO A CATENA SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, LUNGHE CODE
A cura di Redazione
28 agosto 2024 08:27
Tamponamento a catena nella mattinata di oggi, 28 agosto 2024 sulla tangenziale di Catania.
Il sinistri che ha coinvolto piu mezzi si è verificato nei pressi dello svincolo Misterbianco in direzione Siracusa.
Fortunatamente non ci sarebbero gravi conseguenze per le persone coinvolte nel sinistro, invece si registrano forti disagi per chi sta percorrendo la tangenziale cin lunghe code che iniziano nei pressi dello svincolo San Giovanni Galermo.