TAMPONAMENTO A CATENA SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, LUNGHE CODE

Tamponamento a catena nella mattinata di oggi, 28 agosto 2024 sulla tangenziale di Catania.Il sinistri che ha coinvolto piu mezzi si è verificato nei pressi dello svincolo Misterbianco in direzione Si...

A cura di Redazione 28 agosto 2024 08:27

Condividi