TAMPONAMENTO A MISTERBIANCO: DUE LE AUTO COINVOLTE MA NESSUN FERITO GRAVE
Tamponamento questa mattina sulla sp12ii in territorio di Misterbianco, zona Siele.Due le auto coinvolte, una Jeep ed una Seat ibiza, per fortuna nessuna conseguenza per le persone.Per precauzione è i...
A cura di Redazione
29 marzo 2019 09:46
Tamponamento questa mattina sulla sp12ii in territorio di Misterbianco, zona Siele.
Due le auto coinvolte, una Jeep ed una Seat ibiza, per fortuna nessuna conseguenza per le persone.
Per precauzione è intervenuta un'ambulanza del 118
Per i rilievi ė intervuna una pattuglia della polizia locale
Sul manto stradale si è riversato olio del motore di un'auto danneggiata che, è stato pulito dalla ditta specializzata nel ripristino post-incidenti.
Rallentamenti per chiusura carreggiata e traffico con passaggio alternato
TAMPONAMENTO A MISTERBIANCO: DUE LE AUTO COINVOLTE MA NESSUN FERITO GRAVE