TAMPONAMENTO A MISTERBIANCO: DUE LE AUTO COINVOLTE MA NESSUN FERITO GRAVE

Tamponamento questa mattina sulla sp12ii in territorio di Misterbianco, zona Siele.Due le auto coinvolte, una Jeep ed una Seat ibiza, per fortuna nessuna conseguenza per le persone.Per precauzione è i...

29 marzo 2019 09:46
Tamponamento questa mattina sulla sp12ii in territorio di Misterbianco, zona Siele.

Due le auto coinvolte, una Jeep ed una Seat ibiza, per fortuna nessuna conseguenza per le persone.

Per precauzione è intervenuta un'ambulanza del 118

Per i rilievi ė intervuna una pattuglia della polizia locale

Sul manto stradale si è riversato olio del motore di un'auto danneggiata che, è stato pulito dalla ditta specializzata nel ripristino post-incidenti.

Rallentamenti per chiusura carreggiata e traffico con passaggio alternato

