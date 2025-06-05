TAMPONAMENTO A SAN GIOVANNI LA PUNTA: LANCIA YPSILON E FURGONE, FERITA UNA DONNA
San Giovanni La Punta – Un incidente si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 5 giugno 2025, in via Delle Zagare. Una Lancia Ypsilon ha tamponato un furgone, causando il ferimento della conducente dell’auto.
Secondo le prime informazioni, la donna al volante della Lancia è rimasta ferita, ma al momento non si conoscono le condizioni precise né la gravità delle lesioni riportate.
Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.
L’impatto ha causato rallentamenti al traffico nella zona, già congestionata nelle ore di punta.
Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.