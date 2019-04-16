95047

TAMPONAMENTO ALL'INGRESSO DELLO SVINCOLO DI PATERNO'

+++FLASH NEWS+++Tamponamento verificatosi intorno le ore 13 sulla ss121 nei pressi del primo svincolo per Paternò in direzione Adrano.I mezzi coinvolti sono un furgone Peugeot ed una Ford Fiesta, la q...

A cura di Redazione Redazione
16 aprile 2019 13:23
TAMPONAMENTO ALL'INGRESSO DELLO SVINCOLO DI PATERNO' -
News
Condividi

+++FLASH NEWS+++

Tamponamento verificatosi intorno le ore 13 sulla ss121 nei pressi del primo svincolo per Paternò in direzione Adrano.

I mezzi coinvolti sono un furgone Peugeot ed una Ford Fiesta, la quale, con l urto ha fatto testa coda finendo la sua corsa al centro della carreggiata.

Nell’urto, gli airbag della Ford sono esplosi, per fortuna tanto spavento per gli occupanti dell'autovettura e nessun grave conseguenza

Ancora sconosciuta la dinamica

Sul posto un ambulanza e personale Anas

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047