TAMPONAMENTO ALL'INGRESSO DELLO SVINCOLO DI PATERNO'
A cura di Redazione
16 aprile 2019 13:23
+++FLASH NEWS+++
Tamponamento verificatosi intorno le ore 13 sulla ss121 nei pressi del primo svincolo per Paternò in direzione Adrano.
I mezzi coinvolti sono un furgone Peugeot ed una Ford Fiesta, la quale, con l urto ha fatto testa coda finendo la sua corsa al centro della carreggiata.
Nell’urto, gli airbag della Ford sono esplosi, per fortuna tanto spavento per gli occupanti dell'autovettura e nessun grave conseguenza
Ancora sconosciuta la dinamica
Sul posto un ambulanza e personale Anas
