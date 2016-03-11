Tamponamento e traffico in tilt sulla 121

Disagi per chi questa mattina doveva recarsi a Catania: con lunghe code all’altezza di Piano Tavola

95047.it Automobilisti in coda questa mattina lungo la Statale 121. Chi si è recato a Catania ha dovuto incolonnarsi all’altezza di Piano Tavola e da lì procedere a passo d’uomo. Tutta colpa di due tamponamenti (lo diciamo subito: non gravi) che si sono registrati nel corso della mattinata con buona pace di chi aveva necessità di arrivare sul posto di lavoro. Sul posto, stamane, le Forze dell’ordine e le ambulanze del 118.