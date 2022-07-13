TAMPONAMENTO FRA 5 AUTO SULLA SS 121 PATERNO'- CATANIA
Maxi tamponamento questa mattina, 13 Luglio 2022, sulla statale 121 in territorio di Misterbianco nei pressi dello svincolo Misterbianco centro.Fortunatamente secondo le prime informazioni non si re...
Maxi tamponamento questa mattina, 13 Luglio 2022, sulla statale 121 in territorio di Misterbianco nei pressi dello svincolo Misterbianco centro.
Fortunatamente secondo le prime informazioni non si registrano feriti gravi.
Per cause in via d'accertamento da parte dell'autorità si è verificato un tamponamento che ha coinvolto cinque autovetture, con danni per i mezzi.
Sul posto I soccorsi.
Si registrano in questi minuti (09.40) lunghissime code in direzione Catania, al momento si segnalano code che iniziano dallo svincolo di Misterbianco/ Motta Sant'Anastasia
NOTIIZIA IN AGGIORNAMENTO