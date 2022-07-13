95047

TAMPONAMENTO FRA 5 AUTO SULLA SS 121 PATERNO'- CATANIA

Maxi tamponamento questa mattina, 13 Luglio 2022,  sulla statale 121 in territorio di Misterbianco nei pressi dello svincolo Misterbianco centro.Fortunatamente secondo le prime informazioni  non si re...

13 luglio 2022 09:41
Dintorni
Maxi tamponamento questa mattina, 13 Luglio 2022,  sulla statale 121 in territorio di Misterbianco nei pressi dello svincolo Misterbianco centro.

Fortunatamente secondo le prime informazioni  non si registrano feriti gravi.

Per cause in via d'accertamento da parte dell'autorità si è verificato un tamponamento che ha coinvolto cinque autovetture, con danni per i mezzi.

Sul posto I soccorsi.

Si registrano in questi minuti (09.40) lunghissime code in direzione Catania, al momento si segnalano code che iniziano dallo svincolo di Misterbianco/ Motta Sant'Anastasia

NOTIIZIA IN AGGIORNAMENTO

