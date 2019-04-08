95047

TAMPONAMENTO IN VIA CAMPANIA, LA GUIDATRICE FERITA DALLO SCOPPIO DELL'AIRBAG

+++FLASH+++Tamponamento tra due veicoli, questa sera a Paternò.Il sinistro si è verificato poco dopo le 19.30, in via Campania incrocio Via Ferrara, tra una Fiat Panda ed una Ford Fiesta.Nell'urto, gl...

A cura di Redazione Redazione
08 aprile 2019 20:24
TAMPONAMENTO IN VIA CAMPANIA, LA GUIDATRICE FERITA DALLO SCOPPIO DELL'AIRBAG -
News
Condividi

+++FLASH+++

Tamponamento tra due veicoli, questa sera a Paternò.

Il sinistro si è verificato poco dopo le 19.30, in via Campania incrocio Via Ferrara, tra una Fiat Panda ed una Ford Fiesta.

Nell'urto, gli airbag della Ford Fiesta sono esplosi e, anche a causa del contraccolpo, ad avere la peggio una ragazza, la guidatrice della Fiesta

Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 e il personale della polizia Municipale di Paternò

La donna, dopo essere stata stabilizzata sul posto, è stata trasportata al pronto soccorso, le condizioni della ferita non dovrebbero essere gravi

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047