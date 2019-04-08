TAMPONAMENTO IN VIA CAMPANIA, LA GUIDATRICE FERITA DALLO SCOPPIO DELL'AIRBAG
Tamponamento tra due veicoli, questa sera a Paternò.
Il sinistro si è verificato poco dopo le 19.30, in via Campania incrocio Via Ferrara, tra una Fiat Panda ed una Ford Fiesta.
Nell'urto, gli airbag della Ford Fiesta sono esplosi e, anche a causa del contraccolpo, ad avere la peggio una ragazza, la guidatrice della Fiesta
Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 e il personale della polizia Municipale di Paternò
La donna, dopo essere stata stabilizzata sul posto, è stata trasportata al pronto soccorso, le condizioni della ferita non dovrebbero essere gravi