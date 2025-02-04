TAMPONAMENTO IN VIA SANTA SOFIA A CATANIA: TRAFFICO IN TILT, NESSUN FERITO GRAVE
Catania, 4 febbraio 2025 – Nel pomeriggio di oggi si è verificato un violento tamponamento in Via Santa Sofia, all'altezza del Policlinico. L'incidente ha coinvolto una Smart e una Renault Clio.
Quest'ultima ha riportato danni significativi, tra cui la rottura del lunotto posteriore a causa dell'impatto.
Le cause dell'incidente sono attualmente al vaglio degli enti competenti.
Sul posto è intervenuta un'ambulanza per prestare soccorso ai coinvolti, ma fortunatamente nessuno ha riportato gravi conseguenze.
L'incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione, con rallentamenti significativi lungo l'arteria stradale.
Le forze dell'ordine sono intervenute per gestire il traffico e ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.