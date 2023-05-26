TAMPONAMENTO NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PATERNÒ
A cura di Redazione
26 maggio 2023 15:31
Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio 26 maggio 2023 sulla SS 121, nei pressi dello svincolo Paternò.
Nel sinistro sono state coinvolte tre autovetture jna Citroen C3, una Captur ed una fiat idea che per cause ancora in via di accertamento si sono scontrate tra di loro,
Secondo le prime informazioni in nostro possesso non ci sono gravi conseguenze per le persone.
Al momento si registrano lunghe file e disagi alla circolazione
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO