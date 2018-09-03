TAMPONAMENTO SULLA SS 121 NEI PRESSI DEL CENTRO COMMERCIALE
A cura di Redazione
03 settembre 2018 13:20
Tamponamento sulla strada ss 121 in direzione Paternò all altezza del centro commerciale.
Nel tamponamento verificatosi intorno le ore 12,30 sono state coinvolte due auto ed un camion
Sul posto un ambulanza del 118 , i vigili del fuoco ed i carabinieri per i rilievi del caso.
Secondo le prime informazioni nessuna grave conseguenza per gli occupanti dei veicoli
Lunghissime code sono segnalate in direzione Paternò.
IN AGGIORNAMENTO