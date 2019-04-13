95047

TAMPONAMENTO SULLA SS121

***FLASH NEWS***Ennesimo incidente sulla ss121.Tamponamento che ha coinvolto 4 autovetture, subito dopo lo svincolo Piano Tavola in direzione Paternò.Sul posto due ambulanze del 118Lunghe file in dire...

A cura di Redazione Redazione
13 aprile 2019 14:42
TAMPONAMENTO SULLA SS121 -
News
Condividi

***FLASH NEWS***

Ennesimo incidente sulla ss121.

Tamponamento che ha coinvolto 4 autovetture, subito dopo lo svincolo Piano Tavola in direzione Paternò.

Sul posto due ambulanze del 118

Lunghe file in direzione Paternò .

TAMPONAMENTO SULLA SS121
TAMPONAMENTO SULLA SS121

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047