TAMPONAMENTO SULLA SS121
A cura di Redazione
13 aprile 2019 14:42
***FLASH NEWS***
Ennesimo incidente sulla ss121.
Tamponamento che ha coinvolto 4 autovetture, subito dopo lo svincolo Piano Tavola in direzione Paternò.
Sul posto due ambulanze del 118
Lunghe file in direzione Paternò .
